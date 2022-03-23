方姓女子在連鎖超市任職店員，涉嫌於上班時間偷吃架上2顆茶葉蛋，被店長抓包提告。一審依業務侵占罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。判決出爐，網友批評太誇張，2顆茶葉蛋才18元，竟要坐牢3個月或罰9萬實在太重；上訴二審，高雄地院認為犯罪所得極微，且雇主也表示不想追究，今改判她免刑定讞。

判決指出，方女於2018年7月時，兩度偷取架上每顆售價9元的茶葉蛋，並躲在櫃台後方食用。店長發現茶葉蛋數量有異，調閱監視器後質問方女為何偷吃蛋，方女辯稱「客人反應蛋太鹹」才親自食用確認，還堅稱有付錢給同事。同事事後作證指方女根本沒付錢，店長於是一狀告上法院。

檢方偵察後依業務侵占罪起訴，可處6月以上、5年以下刑期，得併科3千元以下罰金之罰則。一審簡易庭法官認為方女的確犯法，但是「情輕法重」，於是引用《刑法》第59條酌情減刑，判2罪各3個月，合併應執行3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

雖然減刑，但民眾普遍仍認為過重，引發批評。方女上訴，二審高雄地院認為方女所得極微，可罰程度不高，且店家不要求方女賠償，加上無前科、家境貧寒及領有重大傷病卡，就算依《刑法》59條減輕其刑仍嫌過重，依《刑法》61條第3款規定，直接改判方女免刑定讞。