近期以來，交通與電力關鍵基礎設施屢屢發生影響維運之重大事件，行政院國土安全辦公室指出，今年迄今人為危安事件及設施維運事件共計 13件情資與預警訊息，相關事件均即時進行查處及應處。

立法院外交國防委員會明天安排「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作 」專案報告。

國土辦書面報告指出，關鍵基礎設施攸關經濟發展、民生利益及政府運作，面對犯罪態樣日新月異、地緣政治對峙情勢升高，加以國際不乏敵對勢力以滲透、入侵對手關鍵基礎設施作為破壞作戰能力手段，關鍵基礎設施安全防護已成各國國土安全工作重點。

國土辦統計近期國土安全通報事件，去年人為危安事件及設施維運事件共計51件情資與預警訊息;今年以來，人為危安事件及設施維運事件共計 13件情資與預警訊息，相關事件均即時進行查處及應處。

國土辦強調，鑑於近期以來交通與電力關鍵基礎設施屢屢發生影響維運之重大事件，國土辦即請各設施相關主管機關會同警政單位，盤點弱點威脅及檢視安全防護作為，加強安全巡檢，提升關鍵基礎設施防護韌性確保設施核心功能持續運作。

針對東亞最新地緣政治情勢，國土辦指出，恐怖組織持續透過網路進行宣傳與招募且疫情衝擊各國社會及經濟，加劇不平等與政府治理難度加上2021年9月塔利班接掌阿富汗政權對於支持網絡之激勵，隨著疫情 趨緩，恐怖攻擊可能相應增加。