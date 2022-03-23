經濟部、金融監督管理委員會、行政院國家發展基金管理會及中小企業信用保證基金於23日共同表揚「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」，第一銀行獲「信保金質獎-績優總行」、3座「信保金質獎-績優授信經理人」、「紓困振興獎」與「新創重點產業相挺獎」等6座獎項肯定，其中「信保金質獎-績優總行」已是第14度獲獎，「信保金質獎-績優授信經理人」得獎次數亦優於金融同業，彰顯一銀長期積極運用信用保證機制、扶持中小企業成長茁壯，深受主管機關與業界肯定。一銀對於輔導中小企業融資向來不遺餘力，截至2021年底，中小企業放款餘額達8,665億元，已連續12年蟬聯「中小企業放款」第一名；另外，協助中小企業移送信保基金保證之送保承作量達2,015億元，亦位居全體金融機構第一，此次榮獲「信保金質獎」可適用信保基金對同一企業保證融資總額度額外增加3,000萬元，即同一企業保證融資額度提高為1.5億元，是信保基金及一銀回饋給企業客戶的實質助益，一銀相挺企業，成為中小企業發展的最強後援。另外，一銀因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各部會紓困措施及運用信用保證機制，並透過防疫紓困線上貸款平台，對受影響之企業及個人提供紓困振興貸款，2021年個人紓困貸款核准金額為公股銀行第一，並協助企業度過疫情難關。對於後疫情時代，一銀將持續支持中小企業創新發展，協助取得研發創新資金，亦配合推出「新創重點產業優惠貸款專案」，推動五加二產業發展，協助企業進行國際鏈結布局，支持企業創新及升級轉型，作為驅動臺灣產業成長的核心。展望未來，一銀將秉持著專業、熱忱的服務精神，持續力挺中小企業，落實「責任金融」與提供「永續金融商品與服務」，配合政府扶持中小企業健全發展政策，並搭配信保基金的各項保證措施，落實普惠金融，提供更多元、更周全的金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力，期許成為企業首選最信賴的銀行。