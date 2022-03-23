科妍去年EPS1.54元 配股1.41元現金 18:262022/03/23 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科妍（1786）23日公布去年度財報，營收為5.05億元，毛利率68％，稅後淨利1.01億元，淨利率20％，EPS為1.54元。 董事會通過大方配發每股現金股利1.417565元。以3月23日收盤價41.85元計算，現金殖利率達3.4％。 科妍表示，去年雖受新冠肺炎影響，但營收仍較前一年成長8％，由於生技一廠正式啟用投產認列折舊費用等因素，致使淨利較前年同期稍減。 平和環保2021年EPS5.44元 配4.2元現金股利 《電機股》汎德去年3率3升 EPS達15.36元寫近5年高 #科妍 #EPS #較前 #去年 #元現金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年每股賺2.86元 錸寶擬配2元現金股利 04:102022/03/23 證券．權證 國泰金：今年股利一定贏去年 04:102022/03/23 財經要聞 AES-KY去年賺三股本 04:102022/03/23 證券．權證 《觀光股》美食-KY去年獲利近3年高 殖息率逾5.2% 08:082022/03/23 財經 名軒擬配發現金股利1.2元 殖利率達5.18％ 12:252022/03/23 財經 采鈺預計第二季底掛牌上市 13:232022/03/23 財經 《觀光股》八方雲集去年獲利寫次高 每股賺8.74元 17:282022/03/23 財經 泰銘去年每股賺4元 將配發4.5元現金股息 16:522022/03/23 財經 八方、美食-KY 大方配息 04:102022/03/23 證券．權證 賣掉達美樂才賺錢！晶華去年賺22.39億元 EPS17.09元 16:292022/03/23 財經 采鈺和北極星藥業-KY上市案過關 股價強漲5％上下 14:062022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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