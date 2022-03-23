科妍（1786）23日公布去年度財報，營收為5.05億元，毛利率68％，稅後淨利1.01億元，淨利率20％，EPS為1.54元。

董事會通過大方配發每股現金股利1.417565元。以3月23日收盤價41.85元計算，現金殖利率達3.4％。

科妍表示，去年雖受新冠肺炎影響，但營收仍較前一年成長8％，由於生技一廠正式啟用投產認列折舊費用等因素，致使淨利較前年同期稍減。