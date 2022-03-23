復盛（6670）去年每股稅後盈餘18元，董事會23日通過，擬配發12元現金股息。

復盛董事會23日通過去年財報，2021年全年營收232.15億元，比2020年的142.29億元，大增63.15％，2021年淨利25.29億元，換算每股稅後盈餘約18.03元，比2020年的8.62元，年增約109.16％，董事會過過配發現金股息12元。