復盛去年每股賺18元 擬配發12元現金股息 18:262022/03/23 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 復盛（6670）去年每股稅後盈餘18元，董事會23日通過，擬配發12元現金股息。 復盛董事會23日通過去年財報，2021年全年營收232.15億元，比2020年的142.29億元，大增63.15％，2021年淨利25.29億元，換算每股稅後盈餘約18.03元，比2020年的8.62元，年增約109.16％，董事會過過配發現金股息12元。 泰銘去年每股賺4元 將配發4.5元現金股息 去年每股賺2.86元 錸寶擬配2元現金股利 #復盛 #擬配發 #元現金股息 #董事會 #每股賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 億泰去年EPS 0.50元 董事會決議不配發股利 18:132022/03/22 財經 黑松去年每股賺1.98元 擬配發現金股息1.7元 16:122022/03/22 財經 《光電股》華宏2021年每股盈餘4.39元 擬配發2.5元現金股息 11:572022/03/19 財經 證交所董事會 通過采鈺及北極星藥業-KY上市案 18:132022/03/22 財經 沈軾榮突亮牌 金寶董監改選提前開戰 04:102022/03/23 產業．科技 3／23董事會 鏡電視新董座2派角力 傳鄭優接棒 04:102022/03/18 政治要聞 名軒擬配發現金股利1.2元 殖利率達5.18％ 12:252022/03/23 財經 聯發紡去年EPS 2.01元 擬配發0.2元現金股利 17:432022/03/21 財經 國巨再減資兩成 拚利上加利 04:102022/03/18 財經要聞 聲寶去年EPS連二年站4元 擬配息2.7元 19:442022/03/22 財經 富邦證券主辦 復盛應用CB 23日起競拍 19:302022/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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