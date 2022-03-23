台東1名母親控訴，她的孩子20日參加當地二鐵比賽，在騎自行車時，前方選手竟隨意將水壺往後丟，造成她的孩子閃避不急嚴重自摔，全身挫傷目前在家休養，她痛批主辦方事後處理態度消極，她只能自己想辦法找到肇事選手，直言「希望水壺主人可以主動聯繫負責，媽媽真的好累好累了！」

該名母親在臉書「爆怨公社」發文表示，她的兒子20日參加在台東舉辦的47.5公里二鐵賽事，在自行車40公里賽程中，當時在孩子前方的選手竟突然「隨手往後丟棄水壺」，導致她的孩子因閃避不及，整輛自行車打滑噴飛10公尺遠並重摔在地，後來是其他選手見狀幫忙通知家屬。

台東1名母親控訴，她的孩子20日參加當地二鐵比賽，在騎自行車時，前方選手竟隨意將水壺往後丟，造成她的孩子閃避不急嚴重自摔。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名母親說，孩子當下因重摔全身挫傷、頭也腫一塊，至今仍無法上學，而保險公司還與主辦方互相踢皮球，她心力交瘁之下決定報警，保險公司最後辦出險；她連日來不斷憑印象尋找該名肇事選手，她最後在PO文說「希望水壺主人可以主動聯繫負責，媽媽真的好累好累了！」

其他網友則留言說「我比較想知道版主是如何確定是『丟』水壺而不是『掉』水壺」、「直接提告主辦單位即可」、「不能亂丟東西是常識，建議以後主辦單位要把晶片放水壺上」、「真的很心疼小孩，希望丟水壺的人趕快自己承認」、「採指紋應該也可以」。