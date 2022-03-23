中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行記者會指出該航班的其中一個黑盒子已被發現。（翻攝 央視新聞）

中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行記者會指出該航班的其中一個黑盒子已被發現，惟該黑盒子破損嚴重，暫不確定是飛航資料記錄器（FDR）還是座艙通話記錄器（CVR）。

大陸民航事故調查中心主任毛延峰今日在記者會上表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。