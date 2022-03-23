影》東航墜機黑盒子「嚴重毀損」畫面曝光 另一具仍未尋獲 18:422022/03/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行記者會指出該航班的其中一個黑盒子已被發現。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行記者會指出該航班的其中一個黑盒子已被發現。（翻攝 央視新聞） 中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行記者會指出該航班的其中一個黑盒子已被發現，惟該黑盒子破損嚴重，暫不確定是飛航資料記錄器（FDR）還是座艙通話記錄器（CVR）。 大陸民航事故調查中心主任毛延峰今日在記者會上表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。 東航空難 劉鶴赴現場統籌搜救 東航MU5735黑盒子找到了 失事前各方呼叫「最後對話」曝光 #黑盒子 #東航 #FDR #CVR #座艙通話記錄器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》歐盟加強網路安全 擬設立單一機構管理 17:292022/03/23 財經 台電允諾拆2燃煤機組 盧秀燕提4大訴求 16:422022/03/21 生活 日夜遭俄軍無情猛轟 馬立波10萬居民無水無糧 14:412022/03/23 國際 和平醫院護理師確診 柯文哲證實：北市有不明傳染源 10:582022/03/22 生活 中時社論》蔡政府問錯問題給錯答案 20:092022/03/21 中時社論 權證星光大道－晶技 去年賺逾一個股本 04:102022/03/22 證券．權證 是元介自認正義魔人 曝學生時期「勇當抓靶子」 12:302022/03/22 娛樂 大陸人在台灣》一個東北人的台灣遊學印象 00:002022/03/23 兩岸徵文 鐵片砸死女師 警籲提供影像協助 04:102022/03/20 社會新聞 史話》憶空軍數起飛安事故（劉良昇） 00:002022/03/22 兩岸史話 東航死亡俯衝 波音737MAX曾出現 04:102022/03/23 產業財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。