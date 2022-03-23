選美女星兼網紅楊築晶（Crystal Yang）來自花蓮，因身高177公分且神似王祖賢，因此又被封為「後山小公主」、「花蓮王祖賢」，懷孕後的全裸孕肚及比基尼照更是辣翻天。今(23)日凌晨全台發生多起有感地震，嚇得不少人無法安眠，但楊築晶倒是老神在在睡得安穩，還曬出一張穿細肩帶睡衣慵懶醒來的性感照；打電話問花蓮阿嬤平安，阿嬤竟霸氣回「我愛睏到不行啊，管他去搖」，讓她笑虧「真是花蓮人的驕傲」。

楊築晶今(23)日在IG曬出一張「剛醒醒」美照，畫面中她頂著一頭新染金髮安臥舒眠枕，雙手上舉、眼睛仍閉，一臉賴床不想起身的慵懶模樣；只見她身穿亮粉紅色細肩帶睡衣，胸前雪白UU起伏透現好身材。她寫道：「身為花蓮人的台南媳婦，昨天晚上的地震我是家裡唯一還躺在床上的小莊，公婆跟小莊賊賊（應指姊姊）通通起床，只有我一個人還躺在床上」，完全不怕地震搖晃會否驚動胎氣。

之後她更表示：「賊賊（應指姊姊）讓我打電話回家給花蓮阿嬤問平安。阿嬤：『我愛睏到不行啊，管他去搖』，然後就掛我電話了（？。地搖他的，我睡我的的這個態度，真是花蓮人的驕傲（？？？」，不知是否花蓮人被地震搖習慣了，後山小公主「祖孫同心」，都放心安睡沒在管地震的。

4天前她也分享了一則孕婦的趣味夫妻互動：「其實小莊一直都是個貼心的另一半，而且脾氣超好，又非常疼愛我，但有一點就是後知後覺，特別是女生的心情，但這也不能怪他，畢竟我當初就喜歡他這樣沒什麼跟女生相處過的樣子。我前幾天看了一個生小孩要剪陰道的影片，給小莊看了，我可憐兮兮的跟他說我好怕，他們要剪我尿尿的地方」。

老公小莊的反應搞笑：「他抱著我又摸摸我的頭說 『可是很多男生也被剪過尿尿的地方呀～寶貝不怕』講完還親我三天沒洗的頭一下。他說的是割包皮。我當下真差點沒有把從13樓丟下去，當媽後脾氣也被壓下來了呢(笑)。放一張之前提親的照片，提醒自己還愛著他」，小倆口「搭嘴鼓」的幽默日常逗樂網友。