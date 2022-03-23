李宣榕推出新歌〈隔夜茶〉，是《我和我的鋼四壁》片尾曲。（粘耿豪攝）

李宣榕偕師弟陳宇祥一同出席所屬福茂唱片春酒。（粘耿豪攝）

李宣榕和師弟陳宇祥今(23日)出席福茂唱片春酒，兩人分別為衛視戲劇《我和我的鋼四壁》演唱片尾曲〈隔夜茶〉和英文插曲〈Gone〉。李宣榕今頂著耳下3公分的俐落短髮亮相，很有個性美，她也分享學會享受一個人的生活，一個人可以handle很多事，包括去年做了切除「蛤蟆腫」手術。

李宣榕2010年發現下巴長了一顆囊腫，當時覺得還好、不去管它，不料去年竟長到3.5公分大，就醫後決定開刀取出，她本來打算獨自完成，因為媽媽不放心所以陪她去手術，全身麻醉後順利取出。

她35歲仍單身，今凌晨大地震，「我整個從床上跳下來，躲在床底下」，然後跟媽媽互相安慰，是否想找個人陪伴？她說，之前一直希望談戀愛，卻一直沒有人追求，有長輩安排相親，到場後卻有「鴻門宴」的感覺，氣氛尷尬，沒有更進一步發展。

對於自己一直交不到男朋友，她認命說「現在就隨緣了」。她在《我和我的鋼四壁》劇中敢愛敢恨，主動壁咚邱宇辰，她笑說就在戲裡過足戲癮好了，她也沒有想要去凍卵，「我今天就算凍卵了，如果一直覺得一個人還不錯的話，我幹嘛花這個錢？我已經豁達到這樣了。」

而她的師弟陳宇祥目前就讀政大廣電系，年僅20歲，他因參加高中畢業歌大賽獲第一名，而被福茂唱片發掘出道，他說，「媽媽說要認真讀書，現在滿多課業的，我也想要專心唱歌。」