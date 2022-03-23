立法院內政委員會23日上午召開第5會期第7次全體委員會議，陸委會主委邱太三回覆國民黨立委李德維質詢時表示，如果「維護中華民國的主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件。

李德維質詢時表示，美國前國務卿蓬佩奧訪台時稱「美國應以外交承認『中華民國台灣』是自由主權國家」；而近日拜登在與習近平的通話中，表示不支持台獨、無意與中國發生衝突。李德維詢問邱太三，台灣在發展兩岸關係路徑上的抉擇是什麼？

邱太三回應，「我自己也滿困擾的」，從國內到國際社會、從當年民進黨台獨黨綱到現在台灣民眾的思維，還有美國及中國大陸，大家對台獨的基本定義恐怕都不太一樣。他認為台獨這個用語太模糊抽象，並反問，「維護中華民國的主權獨立」、「維護台灣民主自由法治的生活型態」算不算台獨？

邱太三強調，我們國內應該要有個共識，如果「維護中華民國的主權」不是台獨的話，那他覺得未來在跟對岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件。