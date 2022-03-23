《咒》導演柯孟融強調咒語、手勢，以及佛母都是虛構杜撰。（牽猴子提供）

恐怖電影《咒》全台票房突破3300萬，上映戲院場次不減反增，今天凌晨1點41分，花蓮近海發生規模6.6地震，剛好就有民眾在廳內觀賞電影《咒》，正巧電影來到最後高潮，先是警報聲響觀眾都抖了一下，接著劇烈搖晃，全場觀眾都驚聲尖叫，視覺加體感的巧合，讓觀眾誤以為是電影效果、自己是來看4DX版。

《咒》自上映以來網友製作梗圖不斷，不論是在暈船社團造成「脫單必約」現象電影，召喚佛母的祈禱語「火佛修一心薩嘸哞」也被拿來廣為運用；遇到對方已讀不回，就唸咒語、工作群組line不斷，就唸咒語、客戶改稿改到最後又不要了，就唸咒語，「火佛修一心薩嘸哞」朗朗上口。

《咒》使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境，彷彿跟著演員們重回禁地找出詛咒的秘密。導演柯孟融強調，其實恐怖咒語「火佛修一心薩嘸哞」這句話，是電影台詞「禍福相倚，死生有名」的台語，無論咒語、佛母都是虛構杜撰，大家看完不要以為真有這個邪教存在。