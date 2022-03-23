台北市長選戰將在年底登場，各陣營會推派那些人選出馬角逐，一直都是各界關注的焦點。根據一份最新民調顯示，若國民黨推派蔣萬安出馬，不論對上綠營哪位候選人，以及可能代表民眾黨陣營的台北市副市長黃珊珊，支持度民調均處於領先。

台灣指標民調今天(23日)公布一份關於年底台北市長選戰的民調，結果顯示，如果是由蔣萬安、陳時中、黃珊珊三方競選，目前民調支持度為：蔣萬安32.1%、陳時中31.5%、黃珊珊20.3%，16.1%未明確回答。

若是由是由蔣萬安、林佳龍、黃珊珊三方競選，目前民調支持度為：蔣萬安31.3%、林佳龍25.2%、黃珊珊23.8%，19.7%未明確回答。如果是蔣萬安、陳建仁、黃珊珊三方競選，目前民調支持度為：蔣萬安32.8%、陳建仁30.9%、黃珊珊20.6%，15.6%未明確回答。

該民調也詢問台北市民對於政府解決停電危機，以及夏天穩定供電是否有信心，結果顯示，有42.2%的台北市民表示對政府解決停電危機有信心，53.7%表示沒有信心，4.2%未明確回答。39.2%的台北市民表示對政府在夏天時穩定供電有信心，56.7%表示沒有信心，4.0%未明確回答。

至於台北市民如何看待行政院長蘇貞昌面對蔣萬安質詢時的態度和言論？民調顯示，有 30.7%表示能接受，60.5%表示不能接受，8.9%未明確回答。