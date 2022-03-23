保護元件廠2021年獲利全數創新高，興勤（2428）、富致（6642）之後，聚鼎（6224）23日公布去年度財報，受惠於去年5月併入漢高散熱事業（TCLAD），激勵去年每股盈餘達6.02元，獲利年增27％，順利寫下新高。

由於股息水準均為歷年來新高，合計三家保護元件廠共將發出超過13億元現金股利，興勤、聚鼎的股息總額分別達8.07億元、3.64億元，富致配息3.6元，盈餘發放比率達77％居最高，股息總額達1.35億元。

展望2022年，在合併、擴產效應之下，儘管大環境面臨的變數不少，保護元件三雄今年可望同步成長，10％營收成長幅度成基本盤。

聚鼎為PPTC廠，去年5月與TCLAD編列合併報表，雖然汽車晶片荒影響TCLAD拉貨，不過營收仍大幅成長逾七成，推升聚鼎2021年獲利達5.01億元，每股稅後純益6.02元，獲利年增27％，略低於市場預期。

聚鼎董事會決議配息4.25元，以聚鼎23日收盤價104元計算，隱含現金殖利率約4.09％，盈餘發放比率約70％，聚鼎將於6月23日舉行股東常會。

保護元件廠2021年伴隨合併或是擴產效應，興勤、富致去年每股盈餘分別達12.31元、4.65元，均為歷史新高紀錄，在被動元件產業中，成為少數獲利全數創高的次族群。