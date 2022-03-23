台南鹽水區月津港水岸上游區域公18-3也被水芙蓉攻占。（張毓翎攝）

台南鹽水區月津港公18水岸上游步道景觀，今年勇奪中華民國景觀學會台灣景觀大獎佳作，不過近日有網友指出，這條得獎的水岸被水芙蓉攻占，一片綠油油的景象，令人擔憂。「以前沒那麼嚴重！」附近居民說，月津港經整治後，已好長一段時間，未看見水芙蓉，但去年開始變多，憂心不趕緊清除，會擴散至其他水域。

鹽水公18水岸位在月津港上游，市府在沿線鋪築步道，還列植苦楝樹等台灣原生樹種，串聯新營、鹽水2個城鎮，適合散步、騎單車遊賞其中。然而，近日上游水面冒出一大片綠色區塊，有民眾走近一瞧，才發現竟是數不清的水芙蓉。

居民指出，若繼續放著不管，整條水域就會被水芙蓉占據，水流速度變慢，可能會孳生蚊蟲，甚至發臭、影響魚類生存環境，造成生態浩劫。日前也有網友在臉書PO文指，公18水岸上游長滿水芙蓉，不僅會讓水質優養化，還會阻塞閘門和河道，而且雨季快到了，恐怕會導致淹水發生。

台南市政府水利局說明，新闢的公18-3、18-5屬於月津港水岸上游區域，這部分已將原本植生廢土淤積、惡臭等情形做清除，也新建汙水處理廠改善水質，完工後的水域環境，除了無植生雜亂影響水流外，也沒有明顯惡臭的情形。

市府水利局說，月津港水環境工程2019年起陸續完工，完工後的1、2年，可能因鳥類或其他生物傳播影響，造成水芙蓉等外來種水生植物生長，影響範圍目前大約只在新闢的公18水岸上游區域；由於好發於春季及夏季，今年已規畫在5月汛期前辦理清淤作業，以及撈捕水芙蓉等外來種水生植物。