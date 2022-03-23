清明連假將至，金門縣環保局提醒鄉親掃墓勿用除草劑，以免違反農業管理法的規定，且會造成土壤和地下水汙染，對環境生態帶來不利影響。
環保局說明，現行農藥管理法未允許屬於農藥管制的除草劑用於非農地範圍，也就是說墓地並不在農委會公告之除草劑使用範圍內，若於墓地使用除草劑是違法的行為。
環保局指出，除草劑施用後釋放到環境之中，對土壤微生物相、蚯蚓生態及土壤氮循環，均可能出現負面衝擊，在雜草滋生的雨季，噴除草劑會造成地表裸露，使得水土流失更加嚴重，還可能造成土壤及地下水的污染。相對的若能把草留住，不僅可以減少表土與肥力流失、改善土壤理化特性與維護地力、促進土表的樹根群生長，還可以增加生物的活動力。
環保局強調，儘管多數除草劑的口服急毒性屬於低毒或極低毒範圍，但危害程度會隨著暴露劑量、途徑、時間及頻率引起皮膚、眼睛的刺激性，對於人體健康與環境生態仍存有相當程度的危害風險，建議民眾清明節掃墓清除雜草，應該以割草機等機械除草或以鋤頭、鐮刀人工除草、手動拔草等方式進行，環保又健康，也可替先人營造一個綠色居家的環境。
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