三陽工業董事長吳清源率領KRNBT「麒開得勝環島團」，車隊在下午回到新竹公司總部。（三陽提供）

三陽工業董事長吳清源率領KRNBT「麒開得勝環島團」，今日完成超過1000公里的台灣四極點環島，車隊在下午回到新竹的公司總部。吳清源表示，就像他出發的時候說過，自己沒挑戰過的，都是別人的故事，既然他是三陽董事長，「一輩子一定要環島一次！」為什麼是這一次？因為現在對三陽是非常重要的時期。

「台灣四極點環島，我完成了！」吳清源喊出了象徵這次環島結束的同時，也是台灣機車產業重要時刻，三陽不只第一個台灣機車品牌，更是第一個由董事長親自完成環島壯舉的台灣機車品牌。在接連發表DRG、KRN等旗艦車款，並準備迎接品牌70週年的這個時期，吳清源這次的四極點環島，也為三陽全體員工的士氣注入了強心針。

在KRNBT環島團準備抵達台灣南極點前，有個小插曲，Bike IN機車資訊網站長小三突然出現突擊採訪，想要確認車隊最前方的人到底是不是董事長？沒想到面罩打開真的是吳清源董事長本人！「想請教董事長，為什麼會真的想花時間真的來騎一趟環島？」

吳清源表示，自己沒挑戰過的，都是別人的故事，既然我是三陽董事長，一輩子一定要環島一次！為什麼是這一次？因為現在對三陽是非常重要的時期。除了希望能提振同仁的士氣，希望也向消費者傳遞三陽工業的精神，做機車就像做人，要一步一腳印的扎實前行。我也希望藉此活動推廣機車環島文化，連我都勇於嘗試了，希望大家都能走出舒適圈，挑戰自我。讓SYM陪你圓滿築夢！

談及環島心情，吳清源說，在台灣，環島是人生中必須要做的事情，騎乘機車環島是最能深入探索台灣的一種方式，較不受體力與時間限制，在環島的路途中有更多規劃之外的不期而遇。只要走出舒適圈，SYM三陽機車就會安穩地陪伴著你完成夢想，出發的勇氣交給你準備，騎乘的體驗請放心交給三陽機車。