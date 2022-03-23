郭彥均（左）和莎莎主持的《WTO姐妹會》討論「男人到底懂不懂女人」。（八大提供）

林利霏上《WTO姐妹會》分享和老公張翰的生活日常。（八大提供）

郭彥均、莎莎主持的八大綜合台《WTO姐妹會》日前討論「男人到底懂不懂女人」，郭彥均分享已被訓練在家會做家事，像是「類獨居」，「我都自己洗衣服、摺衣服、燙衣服、收衣服，甚至是碗槽裡有碗就洗，做完以後還會看著我老婆問，還有需要做什麼嗎？」做到讓老婆無話可說，讓在場男生甘拜下風，也令現場女生拍手叫好。

來賓林利霏則提到有次洗完衣服從洗衣機拿出去曬，衣服都脫完水了老公張翰卻遲遲未動作惹得她「變臉」，老公竟回：「我可以好好跟他說。」林利霏不解為何話要講2次才聽得進去？主持人莎莎深有同感表示：「每次我們跟你們講話，你們都把耳朵關起來，但是兄弟跟你講一些無聊的廢事，你都記得！因為你們就是沒有把事情放在心上。」

而俄羅斯代表Sasha表示西方男人更貼心，「很多東方男人問我『妳吃飯了沒』？回答還沒吃，他們會說『快一點去吃』，西方男人則會說『那我們一起去」』。」這讓她不解反問：「叫我自己去吃的話，為什麼要問？」

吳俊諺認為女人問問題時總會先設定心中答案，他舉例說：「像我老婆問我她是不是變胖了，我回答不會啊，覺得妳肉肉的很可愛，她還生氣。」讓莎莎聽了也瞬間翻白眼，「因為你講了『肉肉的』。」來自香港的Jenny分析：「女生也知道有一些讚美比較膚淺，但聽了就是很爽，所以男生要多講。」