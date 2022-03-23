一名曾在美國陸軍服役多年的士兵決定前往烏克蘭助戰，但是2個星期後就決定退出，他表示「看到的一切可怕與令人心碎，以至於無法繼續留下。」

任務與命令(task and purpose)報導，美國陸軍老兵修勒( 音譯：Hieu Le)在2010~2017年期間，擔任M1坦克車組人員，他於2012年派駐阿富汗，什麼大風大浪沒有看過？但是他卻無法在烏克蘭久留，他所見的一切都令他感到絕望。

他說：「這麼快就離開，確實令人感到很尷尬。但對我來說，這裡發生一切，都是如此可怕，和令人心碎，使我無法繼續。我身體上一切都沒問題，但是我的靈魂已有許多無形的傷口。」

修勒說，前來烏克蘭的國際軍團，雖然許多人自稱是前特種作戰人員，但他們明顯缺乏紀律或專業精神。「這些人使用各種禁藥，包括安非他命、睾固酮、類固醇，他們還走私其他毒品。基本上是為所欲為，烏克蘭軍官只能選擇睜眼閉眼，根本無力阻止。」

他在臉書上寫道，他和其他志願者揹上反坦克地雷和反裝甲飛彈，以13小時徒步走8公里，到達喬治亞士兵最後一個戰鬥陣地幫他收殮。在路途中，他們遇到了似乎是俄羅斯士兵的人。雙方沒有開戰，對方高呼了一句「烏克蘭的榮耀」，就擦肩而過。

修勒與其他隊員找到了這名士兵，找了一塊紙板，寫上他的姓名、護照號碼和死亡日期，然後用擔架把他的遺體帶回來，這位陣亡士兵顯然也是個志願者。

「當我們返回時，一輛救護車遇到了我們，我們將遺體交給救護車後送，看著他包進屍袋裡，當救護車開走時，我們對著車子敬禮直到消失在視線中。」

他之後忍不住哭了10分鐘，在努力恢復鎮靜後，深覺幫助烏克蘭人的使命也隨之結束了。

或許這位前美軍士兵無法適應發生在烏克蘭的戰鬥處境，雙方實力差距大，令人感覺沒有勝算。