幸堂香蕉口味軟綿蛋糕融入新鮮香蕉切片，用料超實在。（業者提供）

近兩年因疫情影響無法出國，讓國人對進口食品偏好大增。幸堂海綿蛋糕由創立近百年的日本和菓子名店幸福堂打造，道地日式軟綿蛋糕每年可售出達2300萬顆，百年獨家製菓配方傳承至二代，是日本小學生記憶中的午後點心時光，本次主打三款口味，春遊季限定款幸堂海綿蛋糕-香蕉口味與柳橙口味，以及銷售TOP 1的牛奶口味。

在疫情影響出國旅遊情況下，喜愛日本文化與食品的台灣消費者對於日本進口食品需求大幅提升，根據各大百貨超市調查，自疫情以來日本食品銷量成長超過1成5，幸堂海綿蛋糕-牛奶口味源自於日本長野縣，由和菓子職人幸福堂獨門配方至今已傳承近百年時光，不僅僅是日本媽媽日常必備的療癒小點心，也是孩子們放學後一回到家必嘗一口的童年回憶。

春遊季主打限定款幸堂海綿蛋糕兩款-香蕉口味與柳橙口味分別融入新鮮香蕉切片及私房糖漬橙片，打開包裝果香與甜香撲鼻而來，仿若置身於日本昭和時期街頭，感受春意盎然的春風輕拂而來，輕咬一口幸堂海綿蛋糕體會酸甜水果滋味與海綿蛋糕絕妙相融，為初春絕配組合！23日起於全台7-11販售，至4月19日止搭配 7-11春遊季活動可享有任選第二件折 100 超值優惠，無論是連假郊遊、野餐抑或是作為露營小點心都超百搭。