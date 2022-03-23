萬海航運（2615）今（23）日舉行新造船「恩春輪」線上命名儀式暨公益捐贈，將於31日由廣州文沖船廠交付後，投入萬海日本—中國—越南航線。

恩春輪為萬海委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038TEU系列貨櫃輪之第十艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，提升航行性能，並節能減碳，提升船隊績效。本系列船舶榮獲「智能船舶」認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海秉持「We carry，We care」的理念，今日採簡單隆重的線上命名儀式，並將撙節費用捐贈物資給雲南省文山新起點特殊兒童關愛協會，為弱勢族群盡一份心力。