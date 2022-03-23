歐、美地區解封後住宅、商辦裝修需求逐步回升，客戶訂單穩定成長。石塑地板廠美吉吉-KY（8466）台南新廠下半年投產，將擴大美洲接單。室內建材銷售商寶陞（2948）將擴增合作通路契機，布建自有銷售據點，提升銷售實績。

美吉吉2021年歐洲、北美地區銷售比重分別為66.80％及14.29％，較2020年的58.73％、15.64％提升。美吉吉指出，2022年，將持續深化美洲、歐洲地區外銷代工業務訂單穩步成長，加大美洲地區業務團隊。台南廠將於上半年進行投產，可望拉升石塑地磚市場競爭利基，下半年步入量產階段，預期可進一步推升SPC石塑地磚銷售表現。

寶陞2021年已在聖安東尼奧加入新據點，並完成德州達拉斯銷售據點更換倉儲空間，提升倉儲管理及物流運送效率。

寶陞指出，目前美東及美南業務接單表現保持良好，透過發揮多元居家裝修建材產品採購、豐富旗下產品線、以及參加知名重要展會與擴增零售商等布局，增添集團拓展大型專案業務接單、擴增旗下Artisan Hardwood品牌區域合作通路契機。

除此之外，寶陞表示，將透過多元產品組合、深化美國各地區域經銷商銷售表現，並同步評估北美其他空白區域佈建自有銷售據點，有助於集團在全美業務拓展版圖逐步完整，以提高市場競爭力。