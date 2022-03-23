台新今日慶祝開業三十周年，台新金控董事長吳東亮宣示將以「認真、永續」的精神，攜手各界夥伴共同推動永續，積極落實綠色生活，發揮金融業者引領產業發展的重要角色，現場並邀集歷任金控、銀行董監事、淨零策盟夥伴、台新長年支持贊助的藝文、社福、體育界團體等逾百名嘉賓共同與會，支持並響應台新對推動永續的重視與期許。

吳東亮表示，過去30年來，台新以認真、創新的思維帶給大眾完善的金融服務，感謝各界的愛護與支持。台新從經營銀行業務穩步成長茁壯，目前已涵蓋金控、銀行、保險、證券等十個金融產業，服務據點遍及海內外十國，面向完備。

吳東亮提到，這些年來，我們對內早已積極推動節能減碳工作，對外則簽署赤道原則、成為TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures，氣候變遷財務揭露)支持機構、以及發行永續基金等。我們今天特地邀請了重量級的策略夥伴，包括Gogoro、新光三越、新光紡織、全家、璞永建設以及台畜食品，要一起推出與民眾食、衣、住、行相關的永續系列活動。

今年致力於推動員工減碳，台新領先金融同業補助員工將老舊機車汰換成Gogoro電動機車，鼓勵台新同仁使用綠色運具通勤。未來更規劃透過社會企業-綠色冀泉，邀集社福團體共同培育樹苗後進行植樹，每棵樹所吸收的二氧化碳預計抵消台新員工公務出行產生之碳排。台新也主動釋出大樓、行舍空地，供Gogoro評估設置換電站、供YouBike設置停車樁，便利民眾的低碳出行需求。

今年3月，更成為唯一投資Gogoro美國上市的金融業，率先挹注綠能產業全球發展，以實際行動支持實踐2030淨零目標，在在展現對於環境的重視。除此之外，台新身為金融創新的領航者，每一次推出新服務都獲得市場廣大迴響，三十周年之際，台新規劃在「全家」偏鄉據點及台新證券設置台新銀行視訊櫃台，由虛擬行員Rose ＆ Sunny提供民眾最親切、有溫度的數位金融服務，實踐普惠金融的目標。