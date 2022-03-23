桃園市議員23日至美福倉儲考察，砲轟業者清運速度太慢，空汙問題使得民怨沸騰。（市議員張桂綿提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市議員23日至美福倉儲考察。（市議員牛煦庭提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園蘆竹區美福倉儲10日發生火災，17日原已處理完殘火，18日再度復燃，直至今天（23日）仍不時有小火源冒出，現場味道濃厚，在場警消、周遭住戶紛紛直呼太臭。多位市議員至美福倉儲考察，業者承諾20天內清除廢棄物，另外，環保局也答應成立專門窗口受理此次火災事件的鄰損。

桃園市議會辦理本屆議會首度下鄉勘災考察，原訂定到楊梅家樂福勘查火災災情，市議員牛煦庭與蘆竹區議員張桂綿、褚春來、劉勝全、郭麗華加碼召集警政衛環小組下午至蘆竹區美福倉儲考察，為已經連續兩週受臭味熏擾的蘆竹居民發聲。

在地市議員張桂綿坦言，接到很多民眾的投訴電話，抱怨腐肉發酵且燃燒的味道太臭，業者表示6樓建物基礎結構不穩，因此自復燃後只在4樓處理廢棄物，清運人員不願上去處理，導致清運不斷卡關，遭現場議員紛紛質疑美福倉儲清運速度過慢。

張桂綿說，現場清運車輛分為載運鋼鐵及腐肉廢棄物，載運鋼鐵僅有1台卡車，負責腐肉廢棄物清理的人手也不夠，為此有要求業者這1、2天內給出清運計畫書。

警政衛環小組的市議員牛煦庭指出，火災發生至今已16日，蘆竹民眾於網路、民代服務處、市府1999專線等管道大量反應家中有黑色碎片飄入、或出現呼吸道過敏反應、咳嗽、噁心、想吐等；但是業者不出面、政府不關心，民怨沸騰。

牛煦庭表示，針對公害問題，環保局已答應成立專門窗口受理受災戶諮詢專線，初步先收集市民受災狀況、聯絡資訊，並研擬後續專案訴訟求償的策略，另責成環保局以異味汙染物官能測定檢測進行稽查，針對民眾感受最深的異味問題加強蒐證。