今(23)日凌晨發生規模6.6地震，有名女子因擔心上班中的男友，便撥了電話詢問，豈料，意外揭發男友劈腿，她則表示兩人交往多年可能沒了火花，男友為求新鮮感而跑去偷吃，她也結束這段感情，感謝老天爺揭發渣男；網友安慰「地牛都在幫妳」、「都是地震惹的禍」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示與男友交往4年，兩人相處沒吵過架，她還想過兩人會走進婚姻；今(23)日凌晨規模6.6地震，她打給男友詢問是否平安，但對方沒接，她則轉問男友同事，得知男友放假，她再次撥打給男友，聽到男友支支吾吾，在她一番詢問之下，才發現男友劈腿，便心一橫放棄這段感情。

她回想兩人相處久了，可能之間沒了火花，或許該女子可以給男友新鮮感，她也笑說，這次地牛翻身，真的要感謝老天爺，讓她打擾男友和該女子「嘿咻」，也表示這是第一次抓包男友偷吃，也不會有下一次。

文章一出，網友紛紛留言表示「都是地震的錯」、「地震真的太過分了」、「祝他(指該男友)被壓死」、「地牛都在幫妳，下一個會更好」、「我承認都是地震惹的禍」、「地震讓你認清楚一個人」、「老天爺要震醒妳」、「原來地震是你前男友在外面搖出來的嗎」、「地震在怎樣震，也沒妳的臉正」、「謝謝地震讓你看清一個渣男」。