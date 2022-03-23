（2010更新）

「美國廣播公司」（ABC）報導，波蘭國內安全局（Internal Security Agency）發言人札林（Stanislaw Zaryn）表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，該局已要求驅逐45名俄羅斯外交官，因為這些人事實上是情報人員，只是以外交官身分為掩護於波蘭活動；據稱俄羅斯駐波蘭大使也被要求至外交部說明此事。

俄駐印尼大使沃羅比耶娃(Lyudmila Vorobieva)。(圖/路透社)

Ambassador Lyudmila #Vorobieva and Defence Attaché Sergey Zhevnovatyi held a press briefing regarding the special military operation in Ukraine. Recording is available in Embassy’s Facebook and Instagram: https://t.co/M4YDKM4EZ0

More than 60 journalists attended the event pic.twitter.com/z5B5ouCOth — Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) March 23, 2022

（1850更新）

隨著西方各國考慮將俄羅斯逐出二十大工業國(G20)，俄駐印尼大使沃羅比耶娃(Lyudmila Vorobieva)稍早公開表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）計畫參加下一屆由印尼主辦的G20峰會。

路透社報導指出，普丁有意出席今年11月在印尼峇厘島舉辦的G20峰會，且已經獲得大陸官方的支持。與此同時，美國及其他盟國正在評估俄羅斯是否該繼續留在組織內。

沃羅比耶娃表示:「將俄國踢出經濟體無助於解決問題，相反的，如果沒有俄羅斯這將很難達成。」