中華民國全民羽球發展協會所舉辦的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，賽事今年適逢50周年紀念，邀請東京奧運羽球金牌男雙「麟洋配」李洋／王齊麟擔任宣傳大使，希望透過金牌球星的號召，讓更多民眾能加入打羽球的行列。

今年第50屆世界清晨盃將於4月4日至4月7日於台北體育館登場，中華民國全民羽球發展協會用心設計許多活動，讓活動更具意義，例如除了邀請奧運金牌選手李洋、王齊麟，也邀請兩人的教練陳宏麟、男雙組合「楊肉盧」的楊博涵，還有曾與陳宏麟搭配男雙的呂佳彬，及主辦人吳文達家族的第4代陳子睿等6位選手的家庭，共同參與明星家庭組的宣傳賽事。

明星家庭組每位選手前半場比賽先搭配自己的父親或母親，後半場比賽則是搭配自己的兄弟姊妹，先分成金牌組及挑戰組兩個組別進行小組賽，各組的贏家再爭奪冠亞軍；李洋也在王齊麟的粉專留言表示爸爸們都很愛打球，讓他們打後場可以多打一點，許多粉絲也紛紛留言表示，雖然還不能看到麟洋配在國際賽場上嶄露身手，但很期待能在國內看到他們打球的英姿。

除了明星家庭組外，中華民國全民羽球發展協會也邀請6位藝人來參賽，由嫁給羽球教練的前黑澀會美眉周宜霈（大牙）號召明星羽球隊的成員一起參與，除了藝人蔡君茹（六月）、李易夫妻檔外，還邀請了8點檔本土劇的演員謝承均、亮哲及黃玉榮，分成「齊麟隊」和「李洋隊」，每位藝人搭配一位羽球國手進行團體PK賽。

全民羽協吳宜倫理事長表示：「這些藝人平時就都有在打球，和選手們也都是很好的朋友，希望藉由藝人們的宣傳，讓他們的粉絲也能喜歡上羽球運動。」

而「麟洋」去年結束世錦賽後，回台隔離到1月中，因出關後國內正進行全國排名賽，陪練員也因為參賽無法陪同訓練，緊接著遇到過年年假，教練考量若3月就出發全英公開賽，就只有3周訓練時間，加上目前新冠肺炎防疫規定尚未解封，回國後又需隔離，無法正常訓練，因此決定暫時留在台灣，有較長的備戰訓練時間，5月再從於泰國進行的湯優盃再開始今年度的國際賽事。