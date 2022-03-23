近期重大火警不斷，釀成嚴重死傷事件，行政院為加強消防安全管理，明天院會擬再通過《消防法》部分條文修正草案，針對營業場所違反消防安全，不再給予改善期，並將直接開罰，同時也將提高罰鍰額度，相關細節將在明天院會後對外說明。

近年接連發生高雄市城中城及彰化喬友大樓等火災，釀成嚴重傷亡事故，行政院繼上月通過《消防法》第9條修正草案，全面強化公共安全明文規定，停歇業場所亦應辦理消防安全設備檢修申報，明天院會將在通過《消防法》部分條文修正草案，除營業場所違反消防安全直接開罰並提高罰鍰外，同時要求危險物品場所應增設安全技術人員，健全危險物品場所管理。

內政部表示，此次修法重點，針對營業場所違反消防安全將直接開罰，不再給予限期改善，並提高罰鍰額度。同時要求危險物品場所應增設安全技術人員，健全危險物品場所管理。

修法草案亦明訂，若發生石油煉製災害，課予業者主動通報責任；此外，全面檢視提高違規罰責，以強化消防公權力行使，保障民眾生命財產安全。