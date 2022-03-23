自俄軍全面入侵烏克蘭以來，已傳出有包括5名將軍在內的10多名高階軍官陣亡。前美國中央情報局（CIA）局長等多名專家認為，這是由於俄軍攻勢進展不利，加上指揮管制系統崩潰，才導致高階軍官被迫親赴前線指揮，因而容易出現傷亡。

根據報導，俄軍全面入侵烏克蘭還不到1個月，已有第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）少將、第41軍團參謀長吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）少將、第150摩托化步兵師師長米捷耶夫（Oleg Mityaev）少將、俄軍第29軍團指揮官柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）少將、第8軍團指揮官莫德維切夫（Andrei Mordvichev）中將等5位將領陣亡。其中蘇霍維斯基的死訊已獲俄方承認，據稱是遭狙擊手射殺；最高階的莫德維切夫則可能死於烏軍對刻松（Kherson）國際機場的砲擊。

前CIA局長、退役陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），在現代戰爭中，將領於作戰時陣亡的情況十分罕見，多年來持續在全球執行軍事任務的美軍，自越戰結束以來已經過數十年，也僅有「阿富汗聯合安全移交司令部」（Combined Security Transition Command-Afghanistan）副司令葛林（Harold Greene）少將2014年於阿富汗戰場陣亡，且他還是被擔任內應的阿富汗士兵所刺殺。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of Saint Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）指出，將領會親自趕赴前線，通常是因為要解決「太多被搞砸的事情」；裴卓斯則認為，俄軍的指管系統可能面臨崩潰，包括通信不夠保密，以及缺乏專業士官，導致基層無法有效執行指揮官的命令等，迫使「不耐煩的將軍」親自前往前線指揮，並被截獲情資的烏軍瞄準。

軍事智庫「蘭德」（RAND）專家波薩爾（Marek N. Posard）和霍林斯卡（Khrystyna Holynska）也指出，俄軍的軍事專業化進展緩慢，導致其行動缺乏協調、規劃與訓練，且指管系統也不受信任，才導致高階指揮官須親自在前線指揮作戰。