桃園市觀音區有名48歲的葉姓婦人，22日下午趁家人外出上班時偷跑出門卻不慎迷路，自行走進大園分局觀音分駐所胡言亂語，員警見她疑似有精神疾病，於是透過衛生所查詢列管個案協助找到家人，同時替葉婦做指紋建檔，若再發生同樣情形時便能迅速查到身分。

大園分局觀音分駐所所長鄒宜國表示，22日下午有名婦人獨自走進派出所，不斷說著「想回家、好累」等語，警員江謝廷宇立即上前關心，但該名婦人身上沒有攜帶證件，僅說自己住在台北，並天馬行空說著一些不著邊際的話語，疑似有精神疾病，員警試著查尋失蹤人口系統，卻都沒有類似的報案紀錄，

員警突然靈機一動，透過衛生所協助查詢精神疾病追蹤關懷個案，費了一番功夫終於查出該名婦人姓葉、住在觀音區金湖里，立即通知葉婦家屬前來接人。

葉婦弟弟趕到派出所後頻頻向警方道謝，表示葉婦有精神疾病，經常會趁家人不在時偷跑出門，之前已多次走失，有時還會跑到外縣市，令家人們都十分擔憂，不知該如何是好。

員警得知後，便帶著婦人及弟弟至偵查隊辦理指紋建檔，如再次發生走失情況，全國各警察單位即可快速查詢婦人身分，通知家屬領回。葉婦弟弟對於警方的積極熱心深表感謝，直呼有警察真好。