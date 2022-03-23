侯佩岑、林志穎、林心如傳以8位數一起代言同品牌不同系列科技暨燕窩。（羅永銘攝）

侯佩岑、林志穎、林心如傳以8位數一起代言同品牌不同系列科技暨燕窩。（羅永銘攝）

林心如代言科技燕窩。（羅永銘攝）

林志穎代言科技燕窩。（羅永銘攝）

林志穎、林心如舊愛同框。（羅永銘攝）

林志穎、林心如、侯佩岑3位大咖23日聯袂代言科技燕窩不同系列產品，林志穎與林心如1995合作《校園敢死隊》假戲真做，後因遠距分手，兩人2006年曾一起上《康熙來了》，時隔16年再度公開同框，不僅不尷尬反而自在互虧，好交情根本分手典範。

被問有沒有看《華燈初上》，林心如先吐槽：「你一定沒有看！你明明說看劇很浪費時間！」林志穎趕緊解釋自己愛看飛車、槍戰的戲，自曝「我只有看霍建華那一段，也有猜到兇手是誰！尤其妳打妳老公巴掌那段 ，我看了10遍！」接著趕緊補充：「我跟『天華』非常好！」

林志穎的老婆陳若儀到場探班，事後在IG曬出與3人合照，被問老婆是否擔心他與舊愛同台所以前來宣示主權？林志穎說：「你想太多了。跟佩岑去年就有合作這品牌，她們感情非常好，跟心如也會一起看演唱會、吃飯，霍建華生日都會有聚餐。她是特別來陪我工作，跟她們兩個打招呼！」

是否介意一直被冠上「林心如前男友」？林志穎坦然地說：「她也會被冠上我前女友，彼此啦， 不是都一樣？這也是事實，避免不了。」林心如也說：「 還好啦！而且我們又不是上一任。是上上上上上⋯⋯任。」林志穎強調，兩人又沒有恩怨或情仇，真的完全沒有不歡而散，當時是為了彼此的工作而努力，林心如說她當年還是新人而已，所以要努力工作。林志穎謙稱自己當時也是新人，只是「偏紅一點的新人」，被林心如註解：「他是小炫風的新人！」

被問起老公霍建華與舊愛林志穎變麻吉的緣由，林心如表示，「我先生有車子的事情一直叫我問他，他回答完我再講給他聽，很煩，就叫他們自己留微信！」然後兩男就因此變成了好朋友，聯絡頻率比她跟林志穎還要多，「他們是每天都會傳早安的那種！」林志穎笑說：「他喜歡吃東西，我們會拍吃什麼，傳給對方，感情非常好！」聽得林心如抱怨：「我先生發給他比發給我多！」哥倆好交情好到連《華燈初上》也只看有霍建華的部分？「因為他說看他的部分就好！而且打巴掌戲是妳刻意安排的吧？」林心如解釋：「是劇本本來就有寫啦！我沒那麼壞！」

是否想過找林志穎合作新戲？林心如表示：「知道他很久不拍戲了，拍戲變成他副業，他一下搞建築、一下當股票大亨！」林志穎則說，自己滿挑戲，真的要拍就要拍成功的戲，也轉頭對林心如說：「如果妳邀請的話，不排斥啦！重點是要有適合的角色，車手或是馬伕，泊車小弟也可以！跟車有關才能本色演出，不然我現在去演要演什麼？」林心如秒回 ：「俏上班啊、牛郎店啊！還是Sugar的寶寶那邊？你那麼漂亮應該可以，扮起來應該超美。不過，偶像藝人都有偶包啦！」林志穎不排斥跟老婆一起演，主要是要好的團隊、製作人、演員，並透露老婆滿喜歡這一行，「但一出道就被我阻止，她還是有興趣，有機會仍想要去闖一闖，畢竟小孩也大了」。

兩人被問到有些招架不住，應該「救援」的侯佩岑卻跟著問：「你們的電話號碼還是一樣？」林心如笑說：「沒有再打過電話啊！都是微信，不太知道電話號碼！」至於侯佩岑本人則說自己本人是有換過手機號碼，「但要找我應該不難吧！」