繼全台北中南開滿outlet商場之後，日本三井不動產集團在台另一支商業事業LaLaport也確定南台灣落腳高雄鳳山，23日在高雄市政府見證下與台糖簽訂地上權，營運規模預計引進250家廠商進駐，將於2026年登場。

三井不動產目前在台灣已開發事業包含商業事業、飯店事業，以及住宅事業；其中商業事業開發觸角擴及台灣北、中、南，且採雙品牌進攻台灣百貨零售業，包括現有Mitsui Outlet Park林口、台中港與台南高鐵三店，以及今年下半年即可登場的區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport，包括台北南港、台中市東區均已展開興建工程，南台灣第三座LaLaport開發案則與台糖合作落腳高雄鳳山。

三井不動產台灣董事長下町一朗指出，集團在台灣打下商業事業穩固基礎的OUTLET事業，分別為MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港、以及甫於2月25日開幕的MITSUI OUTLET PARK台南更是穩健營運、持續成長中。其他還包含同樣興建工程持續進行中的「林口媒體園區複合式商業設施開發案」在內，本專案也將成為三井不動產集團在台灣第七個商業設施開發案。

LaLaport高雄鳳山，周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區，鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，周圍5公里內約有102萬人口，車程30分鐘內更高達約有272萬居住人口聚集商圈，未來將與在地藝文產業結合，有望吸引更多移住人口與創造在地就業機會。250個櫃位預計將規劃流行品牌、日系排隊美食、大型娛樂設施等進駐。