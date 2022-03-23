東元（1504）23日舉行線上法說，東元董事長邱純枝表示，之前提出的「三年創造200億營收」計劃穩步前進，工程、重電等在手訂單處於高檔水準，不過短期內毛利難回到疫情前高毛利時代。至於電動車領域發展，東元指出，國內電動貨卡預年底上路，亞洲市場印度廠年底量產，可開始供貨。

東元總經理連昭志表示，電動車動力系統至2030年全球可達千億美元市場規模，東元在電動車領域專注電動貨卡、電動巴士兩個領域。國內運用於物流的電動貨卡年底可望上路，將是國內第一輛上路的3.49噸電動貨卡；印度市場已送樣給兩家車廠測試，若送樣成功，隨東元印度廠年底投產，首批有500台訂單將量產。

電巴自去年起已接到近200套動力系統訂單，待客戶新廠成立，預期訂單將明顯增加，目前已透過合作車廠，分別開拓日本及泰國市場。在DMIT項目部分，目前已獲四、五家車廠採用並設計成車中，預期將於2023年開始貢獻營收。

去年東元機電系統、智慧能源、智慧生活三大事業群營收分別達269億、71億、139億元，分別有14％、19％、13％的年成長。機電事業主要成長動能來自大陸市場馬達及自動化業務及歐洲Motovario營收持續成長；智慧能源成長來自離岸風場陸上變電站工程等收入增加；智慧生活成長則因家電、以及宅配通物流業務成長。

連昭志表示，今年第一季機電事業群的訂單已超過原訂目標，即使原物料、運費成本提高，但透過設計、製程改善，今年毛利率仍可逐步往提升；首季機電事業群營收預計可成長18～22％、智慧能源12～16％，智慧生活25～29％，毛利率預估在22～26％間。

東元今年度預計每股配息1.35元，扣除因轉投資富邦媒造利營收、獲利增長的因素，實質股息配發率73.4％，邱純枝表示，股利分配率朝每年提升10～15％邁進。