中華票券舉行法人說明會，發布2021年營運成果，全年累計稅後淨利20.07億元、年成長21％，已連續二年成長逾二成，每股稅後盈餘（EPS）1.49元，股東權益報酬率（ROE）7.87％，資產報酬率（ROA）0.90％，其中EPS、ROE、ROA均創下十年新高，且董事會通過每股擬配發現金股利0.9元，將於6月17日股東常會議決股利分派案。

中華票券總經理魏政祥表示，去年華票盈餘與ROE、ROA顯著提升，營運動能歸因於各項業務同步成長，票券業務穩居市場領導地位，且手續費收入增加，債券業務和股權投資業務雙雙呈現兩位數成長。近年積極配合政府政策參與各項ESG議題，去年ESG授信餘額年成長明顯。資本適足率為12.65％，連續六年逾放比率為0％，資產品質良好。

展望今年，魏政祥指出，為因應升息環境，華票在債券業務將控管部位規模，關注利差較高標的補券機會。票券業務則積極拓展承銷業務，並適度搭配流量操作，擴大業務量能，提升營運效率。

華票固定收益商品部主管暨副總經理陳怡廷說明，各國央行最近以控制通膨為主要目標，美國聯準會（Fed）及我央行上周均升息1碼（0.25個百分點），歐洲央行（ECB）3月中宣布量化寬鬆政策逐漸退場。隨著通膨升溫及景氣復甦，預期Fed持續緊縮政策緩解通膨壓力，我央行也逐漸緊縮，帶動債券殖利率逐步走揚，短期利率上移。

華票董事長張政權認為，今年以來疫情反覆，加上俄烏戰爭干擾經濟景氣，國際間對今明年全球經濟成長放緩已有共識，為對抗通膨，美台3月均已升息，尤其我央行升息力道比市場預期快又猛，對票券商而言，將引導貨幣市場利率上揚，推升整體資金調度成本，短期將對貨幣市場經營具挑戰，但也是開始評估布局長債的好時機，若掌握契機，當升息告一段落，讓部位組合更優化，提升養券績效。

華票將持續密切關注產業發展，及金融情勢變化，評估股債市投資機會，致力強化調整資產負債結構，精進風險控管與提升經營效率，促使營運持續穩健發展。