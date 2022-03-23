經濟部與信保基金於（23）日頒發「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎，玉山銀行連續三年榮獲「信保績優總行獎」第一名、連續四年榮獲「批保卓越獎」，另榮獲三座「信保金質獎-績優授信經理人」、「新創重點產業相挺獎」與「紓困振興獎」。玉山銀行連續17年榮獲「信保績優總行獎」，同時也是今年度得獎數最多的金融機構，再度創台灣金融業最佳紀錄！

台灣中小企業家數約155萬家，為經濟發展重要支柱。玉山銀行長期響應政府政策，並以支持中小企業發展為重點業務項目，為提供中小企業更有效率的金融服務，玉山銀行運用科技的力量，將內部徵信資料庫與信保基金送保資料進行API串接，並導入人機協作的徵信流程，把重複性高的作業，運用RPA自動化，提升作業效率及顧客體驗。此外，也提供企業版網路銀行－「全球智匯網」，讓企業可自行於線上進行撥款、還款作業，及可於行動裝置操作的APP平台－「玉山行動CEO」，滿足企業主可不受時空限制迅速掌握資金動態的需求。玉山銀行積極接軌國際永續發展趨勢，以實際行動落實ESG理念，不僅為台灣第一家、亞洲第二家完成科學減碳目標(SBT)審查的金融業，並發揮金融業的影響力，攜手台灣優質企業共同發起「玉山ESG永續倡議行動」，簽署「永續發展倡議書」，一起承諾對氣候變遷採取實際行動，並以自身經驗協助企業發展ESG相關作為，同時推出綠色貸款「好綠成雙」專案，支持企業更新節能設備、興建陽光屋頂，滿足企業綠色轉型需求，實現永續經營。玉山銀行長期提供專業的法人金融服務，協助中小企業成長茁壯，近年獲得許多國內外獎項肯定，包含十度榮獲金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績優銀行、四度榮獲Asiamoney雜誌「臺灣最佳中小企業銀行」以及「地方創生培力專案」榮獲「TSAA台灣永續發展目標行動獎」等殊榮。展望未來，玉山銀行將持續深耕扶植中小企業，結合ESG及數位科技的力量，成為企業永續經營的最佳靠山。