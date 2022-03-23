消息人士透露，俄羅斯鋼鐵巨擘Severstal PAO可能在23日（周三）違約，這將是俄國侵烏、西方國家實施懲罰制裁後首見重大違約，反映俄羅斯寡頭遭受制裁，旗下企業向外國債權者支付款項已面臨困難，即便手中仍有資金可付，但仍無法避免違約危機。

據悉，Severstal在3月16日須以美元支付一筆債券票息，但時間截止前仍未付款，以寬限期5個工作天的為計，本周三就是最後期限。

知情人士表示，Severstal已支付1,260萬美元的利息給予花旗麾下為債券持有人取得款項的事業，這些資金已匯至該銀行的美國帳戶，但尚未轉予債券持有人。

Severstal在周三可能會宣布花旗已告知不會支付該款項，意即該公司將出現違約。

根據Severstal上周的聲明指出，預料花旗可能不會處理該筆資金，並提到已匯出價值為票息1％的金額作為測試，藉此觀察是否可行。

花旗發言人目前不予置評。

Severstal是俄羅斯最大鋼鐵廠之一，該國富豪摩達雪夫（Alexei Mordashov）持有多數股權，此人身價估計290億美元。摩達雪夫被列入歐洲制裁名單，義大利警方上周已查封他在地中海小島薩丁尼亞的豪宅。