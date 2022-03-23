現代人生活忙碌，咖啡時光成了日常的小確幸！位在台中火車站裡的「歐棒咖啡」，為了讓忙碌的消費者，隨時都能享用一杯好咖啡，專研咖啡豆多年的歐棒，不標榜也不追求莊園豆，反而採用小量且新鮮的豆子，透過手工挑豆工序，再由自家烘豆師依據豆子特性，烘出不同豆子最佳風味，推出近半年來獲得許多迴響！

歐棒咖啡執行長林彥廷表示，為了讓消費者喝到各種不同風味的豆子，歐棒挑選豆子甚為嚴格，親自挑選不同產地、風乾方式等豆子，並一一嘗試，烘出單品豆的獨特風味，不管是果香、花香、堅果香等韻味獨特的咖啡，讓歐棒咖啡短時間累積了不少饕客。

走紐約風格的歐棒咖啡提供風味獨特的咖啡豆，主要來自林彥廷本身很喜歡喝咖啡，但因市面上豆子的品質參差不齊，喝進身體裡難免成為負擔，因此決定從挑選咖啡豆開始，到手工挑豆、烘豆全都自己把關，讓咖啡成為美味日常，卻不造成負擔。

此外，歐棒烘焙咖啡豆的時間十分考究，從酸質感較重，帶有花果香氣、尾韻較清爽的淺焙豆，到濃醇厚實，或有著可可、焦糖香氣、尾韻明亮飽滿的深焙豆，都可以在歐磅咖啡品嚐到！歐棒咖啡表示，獨家優惠結帳前，告知店員有此優惠，可享咖啡豆第二件88折！