經濟部今天發布2月零售、餐飲營業額，各年增0.2％、0.1％，幾乎於與去年同月持平。經濟部表示，這是受到春節落點不同去年基期高關係，還有2月連日下雨民眾少出門。如果把1到2月兩個月合計，零售、餐飲業績7065、1477億元，都是歷年同期新高，顯示消費動能不錯。

不過，經濟部統計處處長黃偉傑提醒，今年有一個「通膨壓力」的不確定因素存在，後續表現要看政府通膨控制情況。雖然物價上漲，一開始對零售與餐飲營業額會有幫助。但通膨壓力到一個點，民間消費開始緊縮、企業也減少投資，就會影響一國經濟成長，這就反映衝擊到批發零售餐飲業績了。

黃偉傑指出，因此得看俄烏戰爭有沒有持續下去，有沒有擴大到更多國家，如果沒有，這對全球經濟成長影響就小，比較會侷限在通膨上。

2月零售營業額為3147億元，僅年增0.2％，其中「電子購物及郵購業」年增13.3％，在各類別中表現最好。汽機車零售業因部分進口車到港，加以業者調漲車價，也提升5.4％；燃料零售業受到國內油價上漲，呈雙位數成長。不過2月天氣相對濕冷，加以去年有年節採買高峰，基期較高，使食品飲料及菸草零售業、量販店、便利商店呈現負成長。

2月餐飲業營業額則為719億元，年增0.1％，其中餐館業年減0.6％，主因天氣濕冷衝擊外出客流量，加上農曆春節落點差異，比較基期較高。飲料店業增3％，不如預期，最好的是外燴集團膳業，增加逾11％。黃偉傑分析，團膳業因今年開學較早，有比較多天生意關係。

如果把1至2月兩個月合起來統計，統計處指出，零售業營業額為7065億元，年增3.5％。餐飲業營業額為1477億元，年增4.1％，都是歷年同期新高。展望首季表現，零售業估計最高在1兆475億左右，可望創歷年同季新高。餐飲業最高約2159億，會成為歷年來單季新高。

疫情前的2019年，餐飲業營收有8116億，之後就未回復到疫情前水準，今年可否重回疫情前榮景？黃偉傑表示，現在才過2個月，還很難說，但預期隨著疫情慢慢好起來，還有外國人來台消費用占餐飲業績比快1成，之後如開放邊境管制，就對餐飲業績會有更好挹注。