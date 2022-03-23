CALBEE 煙燻洋芋片，售價299元3袋。（吳奕萱攝）

北海宝屋－北海道草莓牛奶糰子，售價298元12串。（SOGO提供）

福砂屋巧克力蛋糕0.6號，售價600元1條。（SOGO提供）

連續多年無法去日本賞櫻，讓消費者悶壞了，也對日本美食更加想念。遠東SOGO百貨忠孝館即起至4月5日，於12F活動會館舉辦「和風節北海道VS ALL JAPAN SWEETS對決！」活動，特別帶來北海道及日本當地人氣美食、甜點、工藝品等，共集結77家品牌，邀請消費者展開舌尖上的旅行，預計本檔可創下5300萬元的銷售業績。

今年SOGO忠孝館邀請來自長崎的400年老字號的「福砂屋」，推出限定的台灣首賣款－巧克力蛋糕0.6號，售價600元，光是上次參展就狂銷近6000條，而歡慶SOGO日本展35周年紀念，本次初登場的還有九州大分的湯布院菓子工房GOEMON，帶來半熟起司蛋糕、甘王草莓布丁起司蛋糕；福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝」；及北海道人氣NO.1的石屋製菓「白色戀人」、Le TAO「乳酪蛋糕」、柳月「紅豆奶油夾心餅乾」等，彷彿重回北海道的旅遊時光。

指定活動期間憑快樂購卡，消費累計滿1000元，即可兌換和風春櫻保暖袋、和風春櫻拉麵碗等好禮。此外，累計消費滿2000元，還有機會抽中金賞「大地酒店丹鳳套房」(價值3萬1680元）。而3月26日在1F中大門也舉辦祭典同歡，帶來400年以上歷史的日本傳統盆舞-阿波舞。