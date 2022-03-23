桃園市八德區日前有名廖姓男子，晚間開車途中車子突然失去動力，熄火拋錨在路中央，當時正值交通尖峰時段，導致後方車流嚴重回堵，剛好八德分局四維派出所員警巡邏經過，立即幫忙推車解圍，順利協助民眾脫困。

四維派出所警員許仁傑、陳和盛日前晚間6點多擔服巡邏勤務，行經轄區和平路路段時發現交通異常壅塞，便循車流向前查看，在靠近介壽路路口時，發現有輛自小客車故障停在路中央，駕駛正在後方擺放故障標誌，警方立即上前關心詢問。

廖姓男駕駛自稱駕車途中車輛突然拋錨熄火，嘗試數次都無法發動，車輛卡在車陣中動彈不得讓他不知所措，因當時正值下班車流壅塞，為避免阻礙交通，員警隨即請駕駛先上車打空檔並握好方向盤，由2名員警在後方推車，順利協助廖民將車輛推至路旁安全處，並請其通知維修廠前來協助。

警方提醒，發生車輛故障不要慌張，盡快在車後放好警示標示物，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援前來拖吊排除。