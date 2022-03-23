侯佩岑沈寂一年首度現身。（羅永銘攝）

侯佩岑以品牌學姊身分，和林志穎、林心如一起出席科技燕窩代言記者會。（羅永銘攝）

侯佩岑去年與老公黃伯俊、媽媽林月雲參與大陸真人秀《婆婆和媽媽2》，意外讓林月雲過去2段不倫戀再度搬上檯面，母女都被抨擊得體無完膚，她沉寂1年多，今（23日）公開現身代言科技燕窩。被問到此事帶來的傷害，她坦言：「有震撼到自己，覺得受傷也有害怕。」自嘲好像有招黑體質，「我會自己消化這些負面的東西，也會盡量正向去排解。」她說有時間可以好好聊，但很多事幾分鐘無法講清楚。

此外，林月雲之前動心臟手術，她說媽媽目前恢復得還可以，「她現在有很多時間都在陪伴孫子，眼睛都愛看小朋友，不太理我！」並透露這段時間有寫了一本童書，大人小孩都可以看，正在找喜歡的插畫家繪製，希望是中英文對照。

她也自曝老公黃伯俊去年差點「失明」，原來他是900多度的高度近視，某一天突然視網膜剝離，一隻眼睛看不到，「他不知道會這麼嚴重，緊急去開刀。做完手術後，乖乖趴了近兩個月，趴到鼻塞臉腫。但我在孩子心目中地位提升好多，因為變成我陪伴小孩、設計安排做餅乾之類的活動，開始覺得媽媽最好玩，老公也真的開始關注自己的身體，會自己拿我代言的補品來喝，也算因禍得福」。

至於被問閨蜜李靚蕾與老公王力宏婚變一事，侯佩岑表示，真心希望姊妹李靚蕾能夠好好的，多一點空間、時間，「他們都是我朋友，最近沒有見面，希望他們能夠好好解決」。