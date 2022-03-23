選址評估歷經多年的「台中巨蛋體育館」，台中市府日前已確定回歸於14期重劃區環中路一段、榮德路西南側，預計興建經費達65億元，市府表示，市長盧秀燕就任後即啟動相關計畫，目前已確定今年7月將動工，預計115年完工，未來營運將以促參方式引進專業團隊經營。

台中市府指出，前市長胡志強時期，巨蛋體育館選址已設定在14期文中小6用地，但前市長林佳龍時期將其遷址至11期松竹路、崇德路口的文教7用地，該處地段位於住宅區，腹地狹小、人口稠密，且交通壅塞問題難解。

市府表示，除了交通問題，原本中央已經補助台中市2億元經費、可興建北屯區國民運動中心，卻因林佳龍改變計畫而遭註銷，致使北屯國運中心至今仍未動工；此外，林佳龍時期採用BOT的促參方式招標興建巨蛋，卻因沒有廠商投標，使得興建期程延宕。

市府強調，盧秀燕就任後即啟動巨蛋計畫，決定將其遷回14期重劃區環中路一段、榮德路西南側用地，占地6.95公頃，市府投入總經費65億元，預計於111年7月動工，可容納1萬5500觀眾席以上，內部設施包含有符合國際標準的主場館、副場館、實驗小學、附屬事業等，可提供各種運動賽事場地使用，也能作為大型展演及藝文交流活動的多元場域。