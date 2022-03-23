第25屆傑出基金金鑽獎，聯邦投信勇奪兩獎項，分別是聯邦中國龍基金獲「大中華股票基金類別3年期」獎、聯邦環太平洋平衡基金獲「環球平衡型基金類別3年期」獎，專業實力受肯定。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，資產管理經營非一蹴可幾，去年全球金融市場因新冠疫情與通膨升溫壓力下備受考驗，但該公司基金展現投資團隊扎實穩健研究操盤能力，與平衡投資機會與風險控管的實力，持續為投資人締造佳績，這次獲海外基金獎，顯示投資研究團隊實力精進。

聯邦投信股票投資研究部主管林建良指出，俄烏戰爭、歐美對俄羅斯的經濟制裁等拖累全球股債市跳水，也對俄羅斯經濟造成實質衝擊，國際油價更應聲走高，更要瞄準全新階段的投資機會。以亞太區經濟體來看，台灣因疫情控制得宜，經濟持續成長、基本面佳，為相對看漲的市場之一，但台股目前隨著國際情勢演變在調整，加上台股為淺碟型市場，訊息愈紛雜、不確定性愈多，受波及程度則愈大，預料短期很難走出盤整格局。

若以中長期來看，林建良認為，4月以後有許多變數可望明朗化，在經濟持續成長下，股市有機會呈現波動式上漲，多頭架構拉回之際，就是良好的買點。且因應盤勢波動加大，建議採用選股不選市、買黑不買紅的逢低布局策略，電子與傳產平衡布局，控制風險、謹慎操作。