據路透報導，大陸國務委員兼外交部長王毅將於本周五訪問印度，預計將與印度外交部長Subrahmanyam Jaishankar和國家安全顧問Ajit Doval會面，雖然議程還不清楚，但預計會討論烏克蘭衝突問題。

報導指出，對此消息，印度外交部不予置評。大陸外交部發言人在今（23日）例行新聞發佈會上說，他目前沒有任何資訊可以提供。儘管雙方都沒有正式宣布，但這將是兩年前中印邊界衝突導致兩國關係惡化以來的最高級別訪問。