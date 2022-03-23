路透：陸外長王毅本周五訪問印度 會討論烏克蘭問題 19:162022/03/23 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據路透報導，大陸國務委員兼外交部長王毅將於本周五訪問印度，預計會討論烏克蘭衝突問題。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，大陸國務委員兼外交部長王毅將於本周五訪問印度，預計將與印度外交部長Subrahmanyam Jaishankar和國家安全顧問Ajit Doval會面，雖然議程還不清楚，但預計會討論烏克蘭衝突問題。 報導指出，對此消息，印度外交部不予置評。大陸外交部發言人在今（23日）例行新聞發佈會上說，他目前沒有任何資訊可以提供。儘管雙方都沒有正式宣布，但這將是兩年前中印邊界衝突導致兩國關係惡化以來的最高級別訪問。 俄駐聯合國副大使舌戰美英：從未計畫用化武 18歲公民權修憲案立法院會周五闖關 民眾黨團：能通過就有60分 #訪問 #討論 #烏克蘭 #問題 #預計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潛艦國造遭遇很多問題 邱國正坦言：要一一克服 12:032022/03/23 政治 盼能在戰事中發揮作用 烏克蘭總統特助喊話：非常尊重中國 16:012022/03/23 兩岸 青安貸款固定加碼減少 蘇建榮：將與公股銀討論 11:112022/03/23 財經 期待美日協防台灣 不切實際 04:102022/03/23 時論廣場 澤倫斯基盼與普丁直接會談 擬保證不加入北約 換停火 04:102022/03/23 全球財經 看到俄羅斯這一句話 退役少將：這國問題大了 19:362022/03/23 政治 前空軍副司令籲 7.8億不如捐國軍 04:102022/03/23 政治要聞 終止烏俄戰爭 烏克蘭盼中國扮演更顯著角色 03:352022/03/23 國際 警民同心社區安心 台中阿Sir深入社區傾聽民意 10:132022/03/23 寶島 烏克蘭夫婦要求接生先拍照「很重要」 台大醫曝背後故事 16:132022/03/23 生活 王毅見埃及外長舒克里反對烏克蘭問題向中方施壓 10:432022/03/23 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。