全台停跳電事故頻傳，北市內湖與高雄地區相繼因「鳥巢」造成停電，苗栗公館就有民眾直擊附近的電線桿也有1個巨型鳥巢在上頭，該鳥巢結構相當龐大，目擊者笑說是「樓中樓」，台電員工在網上看到恐怖照片後隨即私訊該民眾，並漏夜移除鳥巢。

該網友在臉書「爆怨2公社」分享住處旁電線桿被「巨型」鳥巢佔據的照片，該鳥巢建在電桿高處，超大結構讓原PO說「傳說中的鳥巢，而且還是蓋了樓中樓，不知道這套房是真材實料還是偷工減料」，照片曝光引發熱議，原PO之後就收到台電員工的私訊，對方表示希望他提供地址，會派員馬上處理。

苗栗公館有民眾直擊附近的電線桿也有1個巨型鳥巢在上頭，該鳥巢結構相當龐大，目擊者笑說是「樓中樓」，台電員工在網上看到恐怖照片後隨即私訊該民眾。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

野鳥電桿上築起「樓中樓」鳥巢 台電人員漏夜冒雨「拆屋」

其他網友紛紛留言「依照最近新聞觀察，你家社區最近有87%的可能會停電，請快點找地方掩護」、「這種下大雨…好運跳電，壞運燒變壓器」、「喜鵲巢，牠們的確喜歡在電線杆，或是高壓電塔築巢，蠻常看到的」、「這是低壓線，停電範圍不會很大，鳥巢若在高壓開關確實會造成跳電比較麻煩」。

原PO之後在另則貼文曝光台電人員漏夜用機具在電桿上移除鳥巢，當晚即將鳥巢移除，影片中可以看到2名台電人員合力，1人在上頭處理，1人在下方照明；台電苗栗區指出，針對鳥獸碰觸線路，台電將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化，加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等方式進行防範，持續加強線路巡檢。