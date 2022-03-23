高市鳳山區忠孝國小學校天花板剝落及樓梯、牆壁龜裂，初估受損約200多萬元。（民眾提供）

323強震全台各地傳出災損，據高市教育局統計，共有20所學校受到波及，大多為牆壁龜裂，初估損失約460萬，其中又以鳳山區忠孝國小200多萬災損最多，但教育局強調，不影響學生上下學，後續將提報市府申請災害準備金，協助災後復建。

高市教育局指出，截至目前，有20校通報災損，初估災損金額約460萬餘元。災損情形包括，地板隆起，廁所、樓梯及走廊天花板、樑柱、圍牆出現裂縫，磁磚剝落、管線破損及伸縮縫位移等。

至於教育部今原本公布忠孝國小災損金額高達1000多萬，為全台單一學校災損最高。對此，高市教育局也澄清，這是誤植，初估應為200多萬元，不是全台最高，但為高雄單一學校最高，忠孝國小學校天花板剝落及樓梯、牆壁龜裂，工程科預計明天勘察。

教育局指出，將彙整各校提報災損金額，審查及會勘災損情形後，提報市府申請災害準備金，協助學校辦理災後復建事宜。同時已請各校應檢視校舍結構安全，確實掌握災損情形，於災損區域做好安全防護，並盡速完成復原工作，以維護師生安全。