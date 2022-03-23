國民黨台南市長候選人由台南市議員謝龍介與立委陳以信兩人競爭，經過黨中央協調後，國民黨今（23）日正式宣布由謝龍介出馬參選。前民進黨立委郭正亮直言，難得黨主席朱立倫從善如流，他並指出，現在台南市長的選戰操作，合縱連橫的空間很大，可能會是一場非常激烈的選舉。

台南市長選舉對國民黨屬艱困選區，日前台南市議員謝龍介、國民黨立委陳以信表態參選，兩人都積極勤跑基層，也分別接獲黨中央徵詢，國民黨祕書長黃健庭下午在中常會上表示，依據協調協果，建議提名謝龍介參選台南市長，與會的中常委隨即鼓掌通過。

謝龍介也在黨中央宣布提名後受訪表示，謝謝黨中央，經過這段時間，窮盡各種方法，做了最好的協調，由他代表國民黨打年底這一仗，雖然非常艱辛，但山在高也會有人開路，海在深也會有人過渡，相信在主席帶領下，全黨團結一心，縱然銅牆鐵壁也能攻堅成功。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，難得朱立倫從善如流，地方競爭本來就是用民調決定，民進黨也是如此。民進黨現在也針對台北和桃園的選情進行評估，民調很明顯，沒辦法主觀想要誰出線就是誰，這就是好的解決問題的模式，「恭喜龍介兄」。

郭正亮分析，台南市現在局面有點亂，上次有林義豐、最強里長陳永和等人參選，而民進黨也面臨內部派系整合問題，且台南還有很多無黨籍議員，合縱連橫的空間很大，會是非常激烈的選舉。