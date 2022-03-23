彰化市線東路23日17時27分，發生連環大追撞，小貨車煞不住追撞前方停等紅燈之自小客車，導致11輛大、小車都受到波及，交通大打結。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市線東路23日17時27分，發生連環大追撞，小貨車煞不住追撞前方停等紅燈之自小客車，導致11輛大、小車都受到波及，交通大打結。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林市也發生預拌混泥土車從員林市中山路要往員林大道，過彎打滑，90度翻覆甩落在路旁。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

天雨路滑，頻頻發生翻覆和追撞事故，彰化市線東路23日17時27分，發生連環大追撞，彰化警分局初步調查，小貨車因為煞車問題，追撞前方停等紅燈之自小客車，如打保齡球，全線11輛大、小車都受到波及，交通大打結。

彰化警分局受理報案後，投入維持交通秩序，肇事責任歸屬還再進一步了解，初步了解是大貨車因為天雨路滑，明知前方有車要停，卻剎不住，緩衝向等紅燈小客車，小客車駕駛也幾乎停止心跳，從後視鏡眼見後方大車，一直逼近，要撞上了，又不能闖紅燈閃避，瞬間「砰」的一聲就悲劇了。

正值上下班顛峰，天色漸暗，又下雨視線極差，小客車無辜被撞，車尾全爛，大貨車就像打保齡般，一下子全線11車都遭殃了，大小車被連環撞成廢鐵、爛了，幸好沒有人受重傷。肇事責任歸屬，警方還在進一步了解當中，都沒有酒駕。

今天中午員林市也發生預拌混泥土車從員林市中山路要往員林大道，過彎打滑，90度翻覆甩落在路旁，撞擊之下，駕駛送醫急救，沒有生命危險，員林警分局調查，駕駛沒有酒駕。