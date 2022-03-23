舞者站上3公尺高的特殊高台國家文藝獎得主、編舞家何曉玫作品《默島新樂園》，取材熱鬧的廟會活動，呈現台灣島嶼眾生相，以及在地文化現象。（趙雙傑攝）

舞者站上3公尺高的特殊高台，模擬家將國家文藝獎得主、編舞家何曉玫作品《默島新樂園》，取材熱鬧的廟會活動，呈現台灣島嶼眾生相，以及在地文化現象。（趙雙傑攝）

台北表演藝術中心的試營運節目之一，國家文藝獎得主、編舞家何曉玫作品《默島新樂園》，取材熱鬧的廟會活動，呈現台灣島嶼眾生相，以及在地文化現象。（趙雙傑攝）

選舉、廟會、車水馬龍的喧囂，台灣本質上不是一座安靜的島嶼，但是國家文藝獎得主、編舞家何曉玫，把台灣定調為「默島」，並透過舞作呈現這座「安靜的島」，推出作品《默島新樂園》，她表示，「當大家在拚音量的時候，反而什麼都聽不見，聽不見自己的聲音，聽不見別人的聲音。」

何曉玫表示，「整齣舞作呈現廟會現場的歡騰、人潮帶來的驚恐感，同時又有對神明的崇敬，這是台灣人的生活文化。」何曉玫表示，她在參加遶境時，看見一種人與人之間真實的關係，「那是人和神之間的『交陪』，傳遞一種愛和對生命的期許，我們用一種浮誇、很多元的方法去展現它。」

何曉玫1963年出生於宜蘭，自幼習舞，畢業於美國紐約大學舞蹈碩士，於2010年創立自己的舞團「MeimageDance」，現為台北藝術大學舞蹈學院院長。

在舞作裡，三名舞者站在3公尺高的特殊裝置高台上，像是神明出巡，也像是芭比娃娃，有時又是俏皮女郎，既是人，也像神，接受台下的觀眾朝拜、跟隨。

何曉玫表示，台灣街頭到處都有舞台，「十字路口是交通義警或警察指揮交通、為社會服務的舞台，也是拿著廣告看板打工的人的舞台，路邊的櫥窗是檳榔西施的舞台，我小時候看到的藝閣，我們將這些生活的舞台融合在一起。」

何曉玫透過舞作也回顧自己的成長經驗，在她的童年回憶裡，曾經看過藝閣車上的小孩表演，「還有竹竿上有小孩，有人會抱著竹竿上的小孩跑來跑去，像捏麵人一樣，藝閣車也都很漂亮，很特別。」

何曉玫表示，台灣人很有自己的生活方式，那是一種自在感，「就像在高台上人所扮演的神明，可以是高高在上很有距離感，但下一秒又會跟人要水喝，一秒變神、一秒變人的狀態，這種自在切換，很台灣人。」

也因此，在音樂的使用，有混音、日本民謠、台語歌曲，歌手伍佰的歌曲，還有西方管弦樂曲，街上行進的管樂隊，多元且綜合，何曉玫說，「對各種文化很有生命力和包容力，這就是台灣。」演出將於4月28日至5月1日在台北表演藝術中心藍盒子登場。