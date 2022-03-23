俄烏戰爭爆發以來，波蘭熱舒夫機場成為西方國家對烏克蘭補給武器及物資的轉運點，機場周遭也部署愛國者飛彈。退役少將栗正傑表示，若熱舒夫機場持續提供軍援武器，俄羅斯下次可能會用匕首飛彈攻打波蘭，這樣問題就很嚴重了。

「匕首飛彈」是俄國的極音速彈道空對地導彈，可攜帶核彈頭 ，栗正傑23日在政論節目《新聞大白話》中表示，前兩天俄羅斯用匕首飛彈攻擊彈藥庫，其實是殺雞用牛刀，恐嚇性、威嚇性的意味大於一切。

栗正傑接著指出，匕首飛彈速度非常快，前兩周美國已在波蘭的邊界熱舒夫機場，部署愛國者防空飛彈，但防不了匕首飛彈。俄羅斯也就是告訴你，即使布署愛國者3型飛彈，它一樣能穿透，也就是示警俄羅斯有可能會動手，一旦熱舒夫機場持續提供軍援武器，俄羅斯下次就有可能穿過愛國者防空飛彈系統來打波蘭。因為俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫講過一句話，如果俄國感覺到國家生存受到威脅時，將不排除動用核武，也就是說，當這場戰爭可能遭遇失敗時，俄羅斯就有可能動用戰術性核武。

栗正傑強調，俄羅斯為了徹底阻絕西方和北約盟邦對烏克蘭的軍事援助 ，有可能會用匕首飛彈攻擊波蘭的熱舒夫機場，這樣問題就很嚴重了，一顆匕首飛彈，熱舒夫機場這兒所有的武器系統恐怕就沒了。

栗正傑表示，據美國估計，俄軍戰力目前剩下90%。他認為這估計蠻準的，因為前兩天俄軍的傷亡人數已經7千多，到這禮拜就有將近1萬人傷亡。俄軍入侵烏克蘭時的兵力是20萬，目\前已經損失5%，人力和戰力並不是畫上等號，因為是統合戰力，直接就下降到90%。在這狀況下，俄軍的攻勢感覺會有點頓挫，戰力也有點衰退。