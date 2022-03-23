俄烏開戰近一個月，俄羅斯總統普丁會對烏克蘭使用核子武器嗎？政大外交系副教授吳崇函23日表示，應該是不可能像二戰時美國在日本投下2顆原子彈，而是採用小規模的核子武器。他強調，俄國多次強調不排除使用核武，並不是真的要丟，而是「威攝、嚇阻用的」，警告西方各國不要將普丁當作「紙老虎」。

吳崇函23日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄羅斯人發展核武已久，核彈頭數量甚至不輸美國，國際上應該是沒幾個國家敢懷疑俄國發射核彈的能力，但西方國家現在又一直想跟普丁溝通，勸他不要使用核武，因為若使用核武，那真的會改變世界，所以東西雙方一定要保持正常的溝通管道。

吳崇函指出，現在最怕是西方和俄軍沒有溝通管道，或俄方關閉溝通管道，那時候核武使用時機就會非常的危險，他指出，外界在看核武使用，都覺得專家在危言聳聽，但國際情勢往往瞬息萬變，並不是一般人想的這麼簡單。

烏克蘭宣布，俄軍又一名將領遭到擊斃。（示意圖／烏克蘭陸軍臉書）

吳崇函進一步解釋，軍事戰略思想中有一種理論叫「相互保證毀滅」，是一種「同歸於盡」的說法，指對立的兩方中如果有一方全面使用核子武器則兩方都會被毀滅，故而又被稱為「恐怖平衡」。這是根據戰略中的嚇阻理論：要避免有人使用強大武器就必須部署這樣的武器。

吳崇函強調，戰爭往往曠日廢時，美國現在不斷支援烏克蘭新型武器，俄羅斯勢必也會不斷投入新型武器甚至升級殺傷規模，包括白磷彈、真空彈、極音速導彈等，普丁就是以取得勝利為目標基礎。

對於普丁最後會不會使用核子武器？吳崇函引述美國《紐約時報》一篇專欄分析稱，應該是不可能像二戰時，美國在日本投下2顆原子彈，死傷幾十萬人。而是採用小規模的核子武器，即爆炸當量可能比長琦的原子彈要小50%。但他也強調，俄國國防部多次強調不排除使用核武，並不是真的要丟在烏克蘭，而是「威攝」用的，「嚇阻」西方各國不要將普丁當作「紙老虎」。